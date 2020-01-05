Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor - Son Dakika
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Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin havaalanına düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan yüz bilerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Süleymani'nin cenazesi, törenin ardından memleketi Kirman'da toprağa verilecek.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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