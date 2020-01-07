Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (2) - Son Dakika

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Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (2)
6 saat önce
Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:03 Kaynak: AA
Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni için binlerce kişi Kirman'daki şehir meydanına doğru yürüdü.
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