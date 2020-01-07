Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (3) - Son Dakika

Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (3)

6 saat önce

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi.

Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (3)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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Son Dakika

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