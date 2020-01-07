Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (4) - Son Dakika

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Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (4)
7 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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