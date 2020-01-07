Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6) - Son Dakika

Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6)

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleymani için Kirman'da tören düzenlendi (6)

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:19 Kaynak: AA
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