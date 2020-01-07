Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor - Son Dakika

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor.

Süleymani'nin cenazesi, dün Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze sabah erken saatlerde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da tören için onbinlerce insan bir araya geldi.

Süleymani törenin ardından burada defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenin yapılacağı bölgeden görüntüler

Kalabalığın görüntüleri