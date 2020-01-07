Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor - Son Dakika
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Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor

6 saat önce

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor.

Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor, System.String[]

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Kirman'da tören düzenleniyor.

Süleymani'nin cenazesi, dün Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze sabah erken saatlerde Kirman Havalimanı'na ulaştı. Kirman'da tören için onbinlerce insan bir araya geldi.

Süleymani törenin ardından burada defnedilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenin yapılacağı bölgeden görüntüler

Kalabalığın görüntüleri


Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:39 Kaynak: DHA
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