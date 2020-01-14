Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı - Son Dakika
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Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma merasim düzenlendi.

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma merasim düzenlendi.

Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü üyesi öğretim görevlileri ve Şii din adamlarının katılımıyla, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma merasiminde, Süleymani ve düşürülen uçakta hayatını kaybeden 176 kişi için mersiyeler okundu, ağıtlar yakıldı.

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve uçak maketinin bulunduğu platformlarda, ölenler için mumlar yakıldı.

Üniversite bahçesinde ABD ve İngiltere protestosu

Anma merasiminin ardından üniversite bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, ABD ve İngiltere'yi protesto etti.

ABD karşıtı sloganların atıldığı gösteride, ABD ve İngiltere bayraklarının yanı sıra İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in maketi de ateşe verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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