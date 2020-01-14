Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı

6 saat önce

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni Kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asıldığı pano Panonun altında mum yakılması Anma töreninde mersiyeler okunması ve ağıtlar yakılması Törene katılanların İngiltere ve ABD...

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni

Kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının asıldığı pano

Panonun altında mum yakılması

Anma töreninde mersiyeler okunması ve ağıtlar yakılması

Törene katılanların İngiltere ve ABD bayraklarına basarak çıkmaları İran'ın başkenti Tahran'da, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma merasim düzenlendi.

Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü üyesi öğretim görevlileri ve Şii din adamlarının katılımıyla, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma merasiminde, Süleymani ve düşürülen uçakta hayatını kaybeden 176 kişi için mersiyeler okundu, ağıtlar yakıldı.

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve uçak maketinin bulunduğu platformlarda, ölenler için mumlar yakıldı.

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler anıldı

Tahran Üniversitesi, İngiltere, Ukrayna, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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