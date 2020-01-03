Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi - Son Dakika

Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi

6 saat önce

ABD'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeyle vurduğu olay yeri görüntülendi.

Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi, System.String[]

ABD'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi füzeyle vurduğu olay yeri görüntülendi.


ABD, gece saatlerinde Bağdat Havalimanı yakınlarında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu. Saldırı sonucu Komutan Süleymani ile birlikte 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu oluşan hasar sabah saatlerinde görüntülendi. Konvoyda yer alan 1 aracın kullanılamaz hale geldiği ve bir elektrik direğinin de devrildiği görüldü. - BAĞDAT

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor
Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:15 Paris'te polis 'iki kişiyi bıçaklayıp öldüren' saldırganı vurdu - Son Dakika Haber
18:12 Kuşadalı Doktor Ali Alkış'ın ismi ölümsüzleşti - Son Dakika Haber
18:10 Emekli uzman çavuş boğazından bıçaklandı - Son Dakika Haber
18:09 Fransızların yüzde 71'i Elysee'de bir kadın lider istiyor, dörtte üçü Müslüman cumhurbaşkanına karşı - Son Dakika Haber
18:03 Tartıştığı şahsı silahla yaralamıştı, polise teslim oldu - Son Dakika Haber
17:52 Uzaktan akrabalarını 2 çocuğunun yanında belden aşağısı çıplak halde bulan baba, dehşet saçtı! - Son Dakika Haber
17:52 Son dakika: Putin'den Kasım Süleymani suikastine ilk yorum: Durumun daha da kötüleşmesi riskini artırıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 18:19:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleymani'nin Bağdat'ta öldürüldüğü yer görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]