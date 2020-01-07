Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Son Dakika

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

7 saat önce

İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı, System.String[]

İran Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını duyurdu.

(İHA)

Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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