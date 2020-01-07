Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı - Son Dakika

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı

7 saat önce

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.

Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 35 ölü, 48 yaralı, System.String[]

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde meydana gelen izdihamda 35 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.


ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde izdiham meydana geldiği belirtildi. İzdihamda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi. - TAHRAN

Kudüs, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
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