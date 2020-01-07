Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

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Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi
6 saat önce
İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.
İran'ın Kirman kentinde yüz binlerce kişinin katıldığı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham meydana geldi. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a, yaralı sayısının 213'e yükseldiği aktarıldı. - TAHRAN
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