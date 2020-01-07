Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi

6 saat önce

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi, System.String[]

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.


İran'ın Kirman kentinde yüz binlerce kişinin katıldığı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham meydana geldi. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 40'a, yaralı sayısının 213'e yükseldiği aktarıldı. - TAHRAN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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