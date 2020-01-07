Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi

6 saat önce

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 50'ye, yaralı sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.

Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi, System.String[]

İran'ın Kirman kentinde Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda ölü sayısının 50'ye, yaralı sayısının 213'e yükseldiği bildirildi.


İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman şehrinde düzenlenen cenaze töreni esnasında izdiham meydana geldi. Yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükselirken yaralı sayısı da 213'e çıktı. Kirman Adli Tıp Başkanı Abbas Amin cenaze törenindeki izdihamda ölenlerin sayısının 50 olduğunu söyleyerek, "Adli tıp şuan izdihamda hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirmeye çalışıyor" dedi.


Öte yandan İran'ın Kirman şehrindeki izdiham sebebiyle General Süleymani'nin cenaze töreninin başka bir güne ertelendiği duyuruldu. - TAHRAN

Kudüs, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:23 Kaynak: İHA
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