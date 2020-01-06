Süleymani'nin cenazesinde Hamaney gözyaşlarını tutamadı

Ayrıca, törende İran dini lideri Ali Hamaney 'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenaze törenine İran devlet yetkililerinin yanı sıra askerlerin de katıldığı belirtildi.

ABD'nin Irak 'ın başkenti Bağdat 'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran 'da cenaze töreni düzenleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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