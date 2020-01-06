Süleymani'nin cenazesinde hamaney gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Ayrıca, törende İran dini lideri Ali Hamaney 'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenaze törenine İran devlet yetkililerinin yanı sıra askerlerin de katıldığı belirtildi.

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