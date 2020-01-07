Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı - Son Dakika

Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı.

Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltti.

Kulivend, 48 olarak belirlenen yaralı sayısının ise 190 olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti.

Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı
İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi

Son Dakika Haberleri
21:22 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
21:22 Rusya devlet başkanı putin, istanbul'a geldi - Son Dakika
21:22 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi - Son Dakika
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
20:54 Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:24:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 32 kişi öldü, 190 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]