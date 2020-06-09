Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası - Son Dakika

Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası

İran, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddiasıyla bir kişiye idam cezası verdi.

Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası, System.String[]

İran, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddiasıyla bir kişiye idam cezası verdi.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Mahmud Musevi Mecd adlı kişinin MOSSAD ve CIA'ya casusluk yaptığını ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığını iddia etti.

İsmaili, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı gücü ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savundu.

Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onayladığı cezanın yakında uygulanacağını aktardı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Süleymani'nin güzergah bilgilerini paylaştığı iddia edilen kişiye idam cezası - Son Dakika Dünya

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