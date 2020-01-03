Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı - Son Dakika

Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı

7 saat önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.

Süleymani'nin öldüğü bölgeden görüntü yayınlandı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin, ABD'nin roket saldırısı sonucu öldüğü bölgeden görüntüler yayınlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin konvoyundaki araçlardan birinin tamamen hurdaya döndüğü görülürken, patlamanın etkisiyle araçların parçaları yola savrulmuş olarak kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden kaydedilen görüntüler

-Yola savrulmuş parçalar

-Hurdaya dönen araç


Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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