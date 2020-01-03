Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den "gerilimi düşürme" çağrısı - Son Dakika
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Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den "gerilimi düşürme" çağrısı

6 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "bütün tarafları gerilimi düşürmeye" çağırdı.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "bütün tarafları gerilimi düşürmeye" çağırdı.

Raab yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin liderliğindeki Kudüs Gücü'nün teşkil ettiği "saldırgan tehdidin daima fakında olduklarını" bildirdi.

"(Süleymani'nin) Ölümünün ardından bütün tarafları gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Raab, "Daha fazla çatışma hiçbirimizin çıkarına değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İngiltere, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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