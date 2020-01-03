Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: "ABD'nin kendini savunma hakkı var" - Son Dakika
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Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: "ABD'nin kendini savunma hakkı var"

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Atina'daki havalimanında yaptığı açıklamalar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin kendini savunma...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Atina'daki havalimanında yaptığı açıklamalar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisine ait Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle yarıda kestiği Yunanistan ziyaretinin dönüş yolunda Atina'daki havalimanında beraberindeki İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda "hızlı, kararlı ve güçlü şekilde hareket ettiği" için tüm takdiri ABD Başkanı Donald Trump'ın hak ettiğini söyleyerek, "Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve çok sayıda masum insanın ölümünden sorumludur. Süleymani, buna benzer daha fazla saldırı planlıyordu." dedi.

İsrail'in, "barış, güvenlik ve kendini savunma" adına verdiği mücadelede ABD'nin yanında olduğunu dile getiren Netanyahu, "Tıpkı İsrail gibi ABD'nin de kendini savunma hakkı var." diye konuştu.

Süleymani'nin ölümüyle ilgili Netanyahu: ABD'nin kendini savunma hakkı var

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:17 Kaynak: AA
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