Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

7 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Bağdat Havalimanı yakınında ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. Süleymani'nin aracının vurulma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde büyük patlama anı görülüyor.

(İHA)

Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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