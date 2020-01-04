Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı - Son Dakika

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Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı
6 saat önce
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
Gücü Komutanı Kasım Süleymani
, ABD'nin Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak'ta yayın yapan Ahad TV
, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.
Görüntü Dökümü
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-Süleymani'nin vurulma anı
- Irak
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