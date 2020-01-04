Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı - Son Dakika

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Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı
6 saat önce
Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandıIrak, (DHA) İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı
Irak, (DHA) İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak'ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.
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