Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı - Son Dakika
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Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı

6 saat önce

Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandıIrak, (DHA) İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.

Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı

Irak, (DHA) İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak'ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.

Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı

Devrim Muhafızları, Bağdat, Kudüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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