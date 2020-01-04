Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı - Son Dakika Dünya

Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü.

Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüler yayınlandı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Irak'ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani'nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.

- Irak

Devrim Muhafızları, Bağdat, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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