Süleymani suikastı İran basınında: Süper kahramanın intikamı alınacak - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Süleymani suikastı İran basınında: Süper kahramanın intikamı alınacak - Son Dakika Dünya

Süleymani suikastı İran basınında: Süper kahramanın intikamı alınacak

7 saat önce

Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikast, İran'ın ana gündem maddesi oldu.

Süleymani suikastı İran basınında: Süper kahramanın intikamı alınacak, System.String[]

İran'ın Orta Doğu politikasının mimarı olarak gösterilen General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bugün ülke basınının tek gündem maddesi oldu.

BBC İzleme Servisi'nin yaptığı derlemeye göre, İran'da çıkan gazetelerin manşetleri ve televizyon kanallarının yayınlarında, Süleymani'nin "kahramanlıkları" anlatılırken, intikam teması ön plana çıktı.

Gazetelerin tamamının birinci sayfasında büyük Süleymani fotoğrafları yer aldı. Reform yanlısı İbtikar gazetesi "Süper kahramana suikast" manşetiyle çıkarken, muhafazakar Cami Cem de Süleymani'nin elinde bir makineli tüfekle çekilmiş bir fotoğrafının üzerine Farsça "İntikam" yazdı.

Bir başka muhafazakar yayın olan Keyhan gazetesi de suikasta dünyadan gelen tepkileri derledi. Gazete, ABD medyasının İran'ın doğrudan ya da dolaylı "ölümcül bir karşılık" vermeye hakkı olduğunu düşündüğünü yazdı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şaryatmadari, dün toplanan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin açıklamasını "yeterince kararlı" görünmemekle eleştirdi.

Gazetelerde ayrıca Süleymani'nin eşinin "kanın yerde kalmayacak" sözlerine de yer verildi.

İran basını, Süleymani suikastına karşılık verilmesinin dini lider Ayetullah Ali Hamaney için kişisel nitelik taşıdığı da vurgulandı.





Televizyon kanalları kliplerle anıyor

İran'da televizyon kanalları da "son dakika gelişmesi" olarak verdikleri suikastın ardından Süleymani ile ilgili hazırladıkları klipleri dünden beri yayınlamayı sürdürüyor.

IRINN, IRTV1 ve IRTV2, ekranlarının köşesine siyah bant çekti.

Televizyon kanalları ayrıca, düzenlenen ABD karşıtı protesto eylemlerini de canlı yayınladı.

İran'da yayın yapan kanallar, dünden bu yana aralıksız bir şekilde gelişmeleri yayınlıyor ve yayın akışında hükümet yetkililerinin açıklamalarına yer veriyor.

Ayrıca Süleymani'nin şiir okuduğu daha önce yayınlanmamış bir video da İran kanallarında sık sık gösterilmeye başlandı.

Kasım Süleymani, İran, TV, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:10 
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