Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat havaalanında Devrim Muhafızları Komutanı İranlı General Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi sonrası yaşanan önemli gelişmeleri kronolojik olarak sizler için derledik:



3 Ocak Cuma



06: 45 İran ve ABD Süleymani'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı.