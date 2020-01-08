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Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?
7 saat önce
Geçtiğimiz hafta Cuma günü erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat havaalanında Devrim Muhafızları Komutanı İranlı General Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi sonrası yaşanan önemli gelişmeleri kronolojik olarak sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:49
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