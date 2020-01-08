Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti? - Son Dakika Dünya

Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?

7 saat önce

Geçtiğimiz hafta Cuma günü erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat havaalanında Devrim Muhafızları Komutanı İranlı General Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi sonrası yaşanan önemli gelişmeleri kronolojik olarak sizler için derledik.

Süleymani suikasti sonrası ABD-İran krizi gün gün nasıl gelişti?, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Cuma günü erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat havaalanında Devrim Muhafızları Komutanı İranlı General Kasım Süleymani'yi hava saldırısı ile öldürmesi sonrası yaşanan önemli gelişmeleri kronolojik olarak sizler için derledik:


3 Ocak Cuma


06: 45 İran ve ABD Süleymani'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:49 
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