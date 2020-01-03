Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı - Son Dakika Dünya

Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.

Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.


Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, Kudüs, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:30 Kaynak: DHA
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