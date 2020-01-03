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Süleymani'ye ait olduğu iddia edilen yüzüğün fotoğrafı paylaşıldı
6 saat önce
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:30 Kaynak: DHA
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi örgütü yöneticilerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü hava saldırısında, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Süleymani'nin parçalanmış cesedinden geriye kalan eli ve parmağındaki yüzüğü görüldü.
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