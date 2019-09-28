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Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

24 dakika önce

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kameradaİSTANBUL - Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıslar yakaladı.

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

İSTANBUL - Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan yabancı uyruklu şahıslar yakaladı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cami avlusundaki görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül günü Süleymaniye Camii avlusunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını yabancı uyruklu Muhammed G.(24), Madjid A. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Eşkalleri tespit edilen şahıslar, 24 Eylül günü saat 19.45 sıralarında Süleymaniye Camii'nin avlusunda yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar, emniyette biten işlemlerinin ardından 25 Eylül günü adli makamlara sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahısların cami bahçesindeki görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymaniye Camii avlusunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Süleymaniye Camii, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
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