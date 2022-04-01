SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ

01.04.2022 17:54

SÜLEYMANİYE Camii'nin minarelerinden birinin şerefesinden kopan parça kurşun kaplı kubbesine zarar verdi.

SÜLEYMANİYE Camii'nin minarelerinden birinin şerefesinden kopan parça kurşun kaplı kubbesine zarar verdi.

Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii'nin denize bakan tarafında bulunan minarelerinden birinin şerefesinden bir parça koptu. Kopan parça caminin kurşun kaplı kubbelerinden birinin üstüne düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından zabıta ekipleri minare etrafını güvenlik şeridiyle çevirerek kapattı. Minarenin dibinde bulunan caminin giriş kapısı kapatıldı. Camiye girmek isteyenler ekipler tarafından diğer kapılara yönlendirilirken, konuyla ilgili çalışma başlattı.

SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ
SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ

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Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu Süleymaniye Camii'nin şerefesinden parça koptu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜLEYMANİYE CAMİİ MİNARESİ ŞEREFESİNDEN KOPAN PARÇA KUBBEYE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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