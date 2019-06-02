Son Dakika Haberleri: Süleymaniye Camisi'nin avlusu çocuk gülüşleriyle şenlendi
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Süleymaniye Camisi'nin avlusu çocuk gülüşleriyle şenlendi

51 dakika önce

Bisiklet Pedalı Platformu tarafından organize edilen oyun atölyesi kapsamında çocuklar aileleriyle Süleymaniye Camisi'nin avlusunda doyasıya eğlendi.

Süleymaniye Camisi'nin avlusu çocuk gülüşleriyle şenlendi, System.String[]
Bisiklet Pedalı Platformu tarafından organize edilen oyun atölyesi kapsamında çocuklar aileleriyle Süleymaniye Camisi'nin avlusunda doyasıya eğlendi.
Bisiklet Pedalı Platformunun düzenlediği oyun atölyesi Süleymaniye Camisi avlusunda gerçekleştirildi. Ebeveynler ve çocuklar ramazan ayının manevi ikliminde aynı oyun halkasında bir araya geldi.
Cami avlusunda iftardan yaklaşık iki saat önce bir araya gelen Bisiklet Pedalı Platformu üyeleri, dua topu ve halat çekme oyunlarının ardından oruçlarını da aynı sofrada açtı.
Platformun kurucusu Büşra Gülcan, oyun atölyesi projesinin eğitim, doğa ve çocuk temaları üzerinde yapılandığını söyledi.
Yetişkinler ve çocuklar arasında kuvvetli bir iletişimin kurulabilmesinin oyunlarla mümkün olabileceğini belirten Gülcan, projenin gelişimde annelik etkeninin yanı sıra sosyal çevresinin de katkılarının bulunduğunu aktardı.
Gülcan, çocukların gelişimiyle ilgili ortak kaygıların, arkadaş çevresindeki annelerin ve eğitimcilerin projeye dahil olmasını ve oyun atölyelerinin doğaçlama bir şekilde hayata geçirilmesini sağladığını ifade ederek, "Recep, şaban ve ramazan ayları ve bizim değerlerimizi hissettiren kavramları oyunların içerisinde kurguluyoruz. Böylelikle çocukların aklında daha çok kalmasını ve bugünü hatırladıklarında duygu olarak iyi şeyler hissetmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Oyun atölyesine katılan çocuklardan Ayşe Bera Gürdaş da Süleymaniye Camisi'nin yeşil dokusuna dikkati çekip, arkadaşlarıyla birlikte cami avlusunda gerçekleştirdikleri etkinlerin kendisini mutlu ettiğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06 Kaynak: AA
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