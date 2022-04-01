Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça kubbeye zarar verdi - Son Dakika

Süleymaniye Camisi'nin şerefesinden düşen parça, revak kubbesinin kurşun kaplamasında hasar oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Fatih'teki Süleymaniye Camisi'nin Haliç yönündeki üç şerefeli minaresinden bir parça revak kubbenin üzerine düştü.

Parça, kubbenin kurşun kaplamasına zarar verdi.

Görevliler, minarenin bulunduğu bölümdeki camiye giriş kapısını kapatarak, önüne güvenlik şeridi çekti.

Camiye ziyarete gelen turistler ve vatandaşlar, diğer kapılara yönlendirildi.