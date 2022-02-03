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Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama - Son Dakika

Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama

03.02.2022 11:30
Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin, "Daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır.

İlim Yayma Vakfı, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin, "Daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır." açıklamasını yaptı.

Vakfın açıklamasında, Fetva Yokuşu'nda "Fetva Han" adıyla 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yerin, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla kendilerine bağışlandığı belirtildi.

Binada deprem risk analizinin yaptırıldığı anlatılan açıklamada, "Binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından, yıkılarak yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde, daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camisi'nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"2021'de verilen inşaat ruhsatı kat adedini 1 kat eksiltti"

Fatih Belediyesinin, 494 ada 1 parsel üzerindeki inşaatla ilgili açıklamasında ise arşiv incelemesi sonucu söz konusu yerde 1991'de verilen yapı kullanma izin belgesinde 3 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kat olmak üzere 7 katlı yasal binanın görüldüğü kaydedildi.

Mimari projenin, 2012'de Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıyla belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlandığı, 18 Temmuz 2019'da Koruma Kurulunca onaylandığı aktarılan açıklamada, 3 Haziran 2021'de verilen ruhsatla 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere 6 kat olarak binanın ruhsatlandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Sonuç olarak, 2021'de verilen inşaat ruhsatı eski iskanlı binaya göre kat adedini 1 kat eksilterek saçak kotu yüksekliğini de 1 buçuk metre düşürmüştür." denildi.

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Süleymaniye Camisi, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymaniye Camisi'nin silüetini kapattığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama - Son Dakika


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