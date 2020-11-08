Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın - Son Dakika

Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın

08.11.2020 15:16
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın, System.String[]

FATİH, Süleymaniye Camii'nin karşısında 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı.

FATİH, Süleymaniye Camii'nin karşısında 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Süleymaniye Mimar Sinan Caddesi Süleymaniye Camii karşısında 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedendenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından alev alev yanan bina çatısındaki yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi. Öte yandan Süleymaniye Camii'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin şaşkınlık içerisinde  yangını izledikleri ve cep telefonlarıyla o anları görüntüledikleri gözlendi. Yangında yükselen dumanların tarihi yarım adanın bir çok yerinden görüldüğü öğrenildi.Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.


Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın
Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın

Süleymaniye Camii, Süleymaniye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süleymaniye'de 3 katlı metruk binada yangın - Son Dakika


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