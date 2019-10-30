Son Dakika Haberleri: Süleymaniye'de 4. Bal Festivali başladı
Son Dakika Güncel Süleymaniye'de 4. Bal Festivali başladı

Süleymaniye'de 4. Bal Festivali başladı

1 saat önce

Irak'ın Süleymaniye kentinde 4. Bal Festivali başladı.

Süleymaniye'de 4. Bal Festivali başladı, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentinde 4. Bal Festivali başladı.

Süleymaniye'deki Azadi Parkı'nda Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen festivalde çeşitli arı ürünleri sergileniyor.

Festivalin organizatörü Lokman Omar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 arı üreticisinin katıldığı festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgenin coğrafi konumu dolayısıyla kaliteli ürün elde ettiklerini belirten Omar, bununla birlikte kalite ölçümü için gerekli cihazlara sahip olmadıkları için ürünlerini yurt dışına ihraç edemediklerini dile getirdi.

Süleymaniye 4. Bal Festivali, 1 Kasım'da sona erecek.

Süleymaniye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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