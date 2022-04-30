Süleymaniye'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmerge öldü, 12'si yaralandı - Son Dakika
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Süleymaniye'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmerge öldü, 12'si yaralandı

30.04.2022 16:08
Süleymaniye'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmerge öldü, 12'si yaralandı

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmergeleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 12'sinin de yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmergeleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmergenin öldüğü, 12'sinin de yaralandığı bildirildi.

Süleymaniye'ye bağlı Çemçemal İlçesi Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Süleymaniye'deki Çemçemal-Sengav yolunda Peşmergeleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 12'sinin de yaralandığı duyuruldu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymaniye'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmerge öldü, 12'si yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süleymaniye'de askeri aracın devrilmesi sonucu 1 Peşmerge öldü, 12'si yaralandı - Son Dakika
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