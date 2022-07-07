SÜLEYANİYE - Bir grup gönüllü Engelli vatandaşlar için doğa turları düzenliyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde, gönüllüler tarafından kurulan turizm ve dağcılık grubu, düzenledikleri gezi turlarıyla engelli vatandaşları doğayla buluşturuyor.

Birkaç arkadaşının yardımıyla söz konusu grubu kuran Şare Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme, işitme, konuşma ve bedensel engelleri bulunan vatandaşlar için çeşitli gezi aktiviteleri düzenlediklerini aktardı.

Mustafa, "Engelli vatandaşların tespit edilmesi, onların gruba dahil edilmesi, gezi için sponsor bulunmasından gezi sonrasına kadar ciddi bir sorumluluk gerekiyor. Yolculuğun başlangıcından dönüşümüze kadar her şey zor bir sorumluluktur." dedi.

Özellikle engellilerin tüm kesimlerini içeren geziler düzenlediklerini ve bunu insanlık vazifesi olarak gördüklerini aktaran Mustafa, işlerini severek yaptıklarını vurguladı.

Mustafa, "İleride bu işi daha etkili ve geniş bir çerçeveye yaymak için planlarımız var. Doğa yürüyüşü ve dağ tırmanışı gibi aktivitelere ilaveten farklı etkinlikler de düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Roshnay Engelliler Derneği Başkanı Osman Khalifa de bu gezilerden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Çoğu zaman stresli zaman geçiren engelli vatandaşları doğayla buluşturarak, onlara farklı bir çevre sunuyor ve dinlenmelerini sağlıyoruz. Ayrıca bize yardımlarını esirgemeyen tüm dağcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Görme engelli bir dağcı da ne kadar yorucu bir gün geçirseler de doğanın içinde bulunma ve o atmosferi solumanın kendilerine huzur verdiğini kaydetti.