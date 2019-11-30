Son Dakika Haberleri: Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde, terör örgütü DEAŞ ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde, terör örgütü DEAŞ ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kulaco nahiyesinde DEAŞ teröristleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada güvenlik güçleri ve sivil olmak üzere 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bu arada, DEAŞ unsurlarının bölgeye 3 havan topu attığı öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Süleymaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 08:42:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]