Süleymaniye'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asayiş görevlisi yaralandı - Son Dakika

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı iki asayiş görevlisinin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'da yer alan habere göre, iki IKBY asayiş görevlisi, Süleymaniye'nin Pencivin ve Seyidsadık ilçeleri arasındaki bir noktada yaşanan patlama sonucu yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ bayrağının altına gizlenen bombalı tuzağın, asayiş görevlilerinin bayrağı kaldırmak istediği sırada patladığı belirtildi.

Patlama sonucu iki asayiş görevlisinin yaralandığı kaydedildi.