SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor - Son Dakika
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SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor

13.04.2022 17:50

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de, Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin tavsiyesi üzerine 1820'de başlayan iftar geleneği bugün de sürdürülüyor.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami'de, Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin tavsiyesi üzerine 1820'de başlayan iftar geleneği bugün de sürdürülüyor.

Kent merkezindeki Ulu Cami'deki yemekhaneye hayırseverler belli aralıklarla katkılarda bulunuyor ve onların yardımlarıyla günlük olarak yüzlerce kişiye yemek veriliyor.

Süleymaniye Ulu Cami sorumlusu Muhammed Şeyh Salar, AA muhabirine, Kak Ahmed Şeyh'in 1820'de Süleymaniye'deki zenginlerden yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için bir aşevi kurmalarını istediğini ve talebi üzerine söz konusu yemekhanenin açıldığını söyledi.

Salar, "Kak Ahmed Şeyh aşevi adı verilen yemekhane o tarihten bu yana hizmetlerini devam ettiriyor. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine iftar veriliyor. Normal zamanlarda da dar gelirliler kaplarıyla gelip buradan yemek alabiliyor." diye konuştu.

-Ramazan ayında 3 bin 500 kişiye iftar veriliyor

Normal zamanlarda her gün 1200 kişiye yemek verildiğini kaydeden Salar, ramazan ayında ise bu sayının 3 bin 500'e kadar çıktığını dile getirdi.

Salar, "Ramazan dışında her gün öğle saatlerinde yemek çıkıyor. Burada kuru fasulye, pilav, nohut, etli yemek, çorba ve bulgur pilavı gibi yemekler hazırlanıyor. Ramazan aylarında daha fazla yardım geldiği için yemek çeşitleri de artıyor." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor
SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: SÜLEYMANİYE - İhtiyaç sahiplerine iftar verme geleneği 2 asırdır devam ediyor - Son Dakika
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