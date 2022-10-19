Irak'ın Süleymaniye kentinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Erbil merkezli K24 TV kanalında yer alan habere göre, Süleymaniye'nin Kelar ilçesinde sabah saatlerinde Peşmerge komando güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.
Patlamada 1 Peşmergenin yaşamını yitirdiği, Komando Komutanı Akam Ömer'in de aralarında olduğu 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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Son Dakika › Güncel › Süleymaniye'de Peşmerge aracının geçişi sırasındaki patlamada 1 kişi öldü - Son Dakika