Süleymaniye'de Peşmerge aracının geçişi sırasındaki patlamada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Süleymaniye'de Peşmerge aracının geçişi sırasındaki patlamada 1 kişi öldü

19.10.2022 15:42
Süleymaniye'de Peşmerge aracının geçişi sırasındaki patlamada 1 kişi öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Erbil merkezli K24 TV kanalında yer alan habere göre, Süleymaniye'nin Kelar ilçesinde sabah saatlerinde Peşmerge komando güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlamada 1 Peşmergenin yaşamını yitirdiği, Komando Komutanı Akam Ömer'in de aralarında olduğu 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymaniye'de Peşmerge aracının geçişi sırasındaki patlamada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süleymaniye'de Peşmerge aracının geçişi sırasındaki patlamada 1 kişi öldü - Son Dakika
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