Süleymaniye'de Ramazan Bayramı tatili için Türkiye tercih ediliyor - Son Dakika
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Süleymaniye'de Ramazan Bayramı tatili için Türkiye tercih ediliyor

29.04.2022 13:27
Süleymaniye'de Ramazan Bayramı tatili için Türkiye tercih ediliyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Ramazan Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar arasında Türkiye'ye seyahate yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Ramazan Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar arasında Türkiye'ye seyahate yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY) Süleymaniye personeli Koçer Satar, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Satar, Iraklılar arasında bayram dolayısıyla Türkiye'ye seyahate yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Yolcularımız özellikle yaz mevsiminde Türkiye'yi tercih ediyor. Kışın ise transit yolla Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine, ABD'ye ve diğer ülkelere gidiyorlar." dedi.

Ofislerinin 24 saat hizmet verdiğini aktaran Satar, "Süleymaniye Havalimanı'nda da ofisimiz bulunuyor. Devam eden çalışmalarımızdan da yolcular memnun kalıyor." ifadelerini kullandı.

Satar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu Ramazan Bayramı'nda en çok Türkiye'ye seyahatimiz var. Tüm uçuşlarımız dolu. Tüm yerler bir hafta önceden ayrıldı. 28-29-30 Nisan ve 1-2 Mayıs günlerine ait Türkiye uçuşları doldu. Birkaç yer dışında boş yer bulunmuyor. Mevcut olanlar ise 800 ile 900 dolar gibi bir meblağla satılıyor."

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Ramazan Bayramı, Türkiye, Bayram, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymaniye'de Ramazan Bayramı tatili için Türkiye tercih ediliyor - Son Dakika


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