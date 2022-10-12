Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi

12.10.2022 20:22
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas'ın işlettiği Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Kormor Gaz Tesisi'ne 22, 24 ve 25 Haziran ile 25 Temmuz tarihlerinde de füze saldırıları gerçekleştirilmişti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, olayın sorumluluğunu da üstlenen olmamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kormor Gaz Tesisi'ne yönelik bir haftada 3 kez düzenlenen füze saldırılarının arkasında "yasa dışı" gruplar olduğuna işaret etmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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