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Son Dakika Güncel Süleymaniye Kültür Kompleksi son virajda

Süleymaniye Kültür Kompleksi son virajda

1 saat önce

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan 'Süleymaniye Kültür Kompleksi' son aşamaya geldi.

Süleymaniye Kültür Kompleksi son virajda, System.String[]

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımına başlanan 'Süleymaniye Kültür Kompleksi' son aşamaya geldi.


Türk, Rum ve Ermenilerin yüzyıllarca birlikte hoşgörü içerisinde yaşadığı, cami ile kilisenin yan yana olduğu tarihi mahallede çeşitli kaynaklar temin edilerek geçtiğimiz yıl İl Özel İdaresi tarafından temeli atılan Kültür Kompleksinde kaba inşaat tamamlanmak üzere.


İl merkezine 3 kilometre mesafedeki 3.derece kentsel ve doğal sit alanı olan, geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30'dan fazla tarihi eserin günümüze ulaştığı Süleymaniye Mahallesine kamu eliyle yapılan yatırımlar devam ediyor.


Tarihi mahalleye bitişik şekilde yapımı planlanan Süleymaniye Kayak Merkezi ile entegre olacak olan Süleymaniye Kültür Kompleksi toplam 4 süit olmak üzere toplam 25 odası ile yöre mimarisine uygun olarak yapılıyor.


Yapılan çalışmaları beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cemil Bayram ve diğer yetkililerle birlikte denetleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yüklenici firma yetkilisi ile kurum temsilcilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Kültür Kompleksinin biran önce bitirilmesi talimatını veren Vali Taşbilek, "Süleymaniye Mahallesi bizim için çok önemli bir alan. Burada hem Belediyemizin hem İl Özel İdaremizin hem de Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün güzel çalışmaları olmuş. Yapımı tamamlandığında Gümüşhane'ye güzel bir eser kazandırmış olacağız. Hem buranın tarihi yapısıyla uyumlu hem de başlangıçta Süleymaniye Kayak Merkezi için önemli bir durak olacak burası. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Süleymaniye, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
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