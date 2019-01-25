Son Dakika Haberleri: Süleymaniye Uçak Seferleri Yarın Başlıyor

Süleymaniye Uçak Seferleri Yarın Başlıyor

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Süleymaniye Uluslararası Havalimanında bekleyen ve işlemlerini yaptıran yolcular Süleymaniye'de faaliyet gösteren hava yolu acente sahibi Dilşad Reşid ile röportaj Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı
Süleymaniye Uluslararası Havalimanında bekleyen ve işlemlerini yaptıran yolcular
Süleymaniye'de faaliyet gösteren hava yolu acente sahibi Dilşad Reşid ile röportaj Türkiye'nin Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na uyguladığı 15 aylık uçuş yasağını kaldırmasının ardından direkt uçak seferleri yarın yeniden başlıyor.

Irak'ın kuzeyindeki iki uluslararası havalimanından biri olan Süleymaniye'den Türkiye'ye haftanın yedi günü başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere diğer hava yolu firmalarıyla direkt seferler başlayacak.

Uçuş yasağının başladığı 29 Eylül 2017'den itibaren, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanı üzerinden aktarmalı bir şekilde seyahat eden bölge halkı artık zaman ve paradan tasarruf edecek. Seferlerin yeniden başlaması kapsamında, havalimanı çalışanları da uçuşlar için hazırlıklar yapıyor.

"Türkiye bizim açımızdan özel öneme sahip"

Süleymaniye'de faaliyet gösteren hava yolu acente sahibi Dilşad Reşid de "Türkiye bizim açımızdan özel öneme sahip. Türkiye, Irak'ı Avrupa ve dünyaya bağlıyor. Artık yolcularımız, THY aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Irak, Türkiye, Süleymaniye, Güncel
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