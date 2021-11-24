SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2) - Son Dakika

SÜLEYMANİYE - Üniversite öğrencilerinin gösterileri dördüncü gününde devam ediyor (2)
24.11.2021 15:15
Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanması Sloganların atılması SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin...
Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplanması
Sloganların atılması
SÜLEYMANİYE - Irak'ın Süleymaniye kentindeki üniversite öğrencileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin artırılmasına ilişkin taleplerinin gerçekleşmemesini nedeniyle başlattıkları gösteriler dördüncü gününde de devam etti. Yüzlerce öğrenci Süleymaniye Üniversitesi önünde toplandı.
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