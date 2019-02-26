Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek, kentin eski yerleşim yeri olan ve Türkler, Rumlar ve Ermenilerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi
'nin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.
Taşbilek, Özdenoğlu Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Gümüşhane Valisi olarak görev yaptığı 100 günü aşkın sürede yürütülen çalışmaları anlattı.
Şehrin en önemli noktalarından birinin tarihi Süleymaniye Mahallesi olduğunu belirten Taşbilek, tarihi mahallenin turizme kazandırılması noktasında çalışmaların hızla devam edeceğini aktardı.
Taşbilek, Süleymaniye'yi bir mahalle olarak düşünmediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle devam etti:
"Yukarısıyla bağlantılı bir şekilde topyekun düşünüyoruz. Gümüşhane'nin en özgün değerlerini orada görüyoruz. Şehrin içini perişan etmişiz. 1934'deki şehir dokusu yaşasaydı burası turistten geçilmezdi. İnsanlar özgünlüğe geliyor. Kentin eski yerleşim yeri olan ve Türkler, Rumlar ve Ermenilerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı Süleymaniye Mahallesi en önemli önceliklerimizden birisi. Süleymaniye'yi canlandırmak zorundayız. Orası olmazsa Gümüşhane'nin merkeziyle ilgili hayal edebileceğimiz çok bir şey yok. Şehirde özgünlükler oluşturmamız lazım."
Seçim güvenliğine ilişkin de kentte gerekli adımları attıklarını kaydeden Taşbilek, 31 Mart seçimlerinin kentte demokrasi şöleni havasında geçeceğine inandığını dile getirdi.
Vali Taşbilek, özellikle muhtar adaylarına yönelik seçimin huzur içerisinde geçmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bütün muhtarlarımıza ulaşacak şekilde, muhtar adaylarımıza yönelik bir çalışmamız var. O noktada da köylerimizde en ufak bir kırgınlığa, kırılmaya sebebiyet vermeksizin 31 Mart sürecini tamamlamak istiyoruz. Bunu da sizlerin ve değerli Gümüşhanelilerin desteği ile çok güzel bir şekilde geçireceğiz. Herkese örnek olacak bir siyasi çalışmayla bu süreci yürüteceğiz. 1 Nisan
sabahı da seçilen başkanımız olacak, seçilmeyenler arkadaşlarımız, dostlarımız, ağabeylerimiz, kardeşlerimiz olacak. Hep beraber seçilene herkesin desteğiyle ilimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin kalkınması noktasında bütün vatandaşlarımız elbirliğiyle çalışacak."