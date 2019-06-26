Son Dakika Haberleri: Süleymanlı'nın 15 yıllık sorunu MASKİ'yle çözüldü
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Süleymanlı'nın 15 yıllık sorunu MASKİ'yle çözüldü

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Süleymanlı Mahallesi'nde başlattığı 3 buçuk kilometrelik dere temizlik işini tamamlayarak mahalleye rahat bir nefes aldırdı.

Süleymanlı'nın 15 yıllık sorunu MASKİ'yle çözüldü, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. MASKİ'nin Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği dere temizlik işi de büyük takdir topladı.15 yıldır temizlenmeyen dere yatağı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenerek, toplamda 3 buçuk kilometrelik alanda çalışma yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

"MASKİ ile Birlikte Yapılmayanı Yaptık"

Süleymanlı Mahalle Muhtarı Cemali Merter, "Mahallemizin bu sorunu nereden baksanız 15-20 yıldır sürüyordu. MASKİ ile birlikte yıllardır yapılmayanı yaptık. Bu çalışma sayesinde hem sel tehlikemiz ortadan kalktı, hem de deremiz tertemiz oldu. Artık tarla ve bahçelerimiz de sulardan zarar görmüyor. Vatandaşlarımız da bu durumdan hayli memnunlar, yüzleri gülüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
Manisa, Akhisar, Süleymanlı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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