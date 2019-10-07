Süleymanlı Yayla Gölü kuş gözlemcilerini ağırladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir araya gelen kuş gözlemcileri, Buldan Süleymanlı Yayla Gölü'nde kuş gözlemi yaptı.



"Avrupa Kuş Gözlem Günü" etkinlikleri kapsamında 50'ye aşkın kuş fotoğrafçısı, araçlarına binerek doğal sulak alanlara hareket etti. Fotoğrafçılar, ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve 466 dekar alana yayılan Süleymanlı Yayla Gölü etrafındaki 34 farklı türden 200'e yakın kuşu gözlemleme imkanı buldu.

"Foto safari"ye katılan kuş gözlemcilerinin kamuflaj için seçtikleri giysiler dikkati çekti. Gözlemciler, belirlenen parkurda nadir görülen kuşları fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla gölünün tanıtımına yönelik her etkinliğe belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Buldan Yayla Gölü, gerek bünyesinde barındırdığı kuş türleri gerek endemik bitkileri gerekse doğal güzelliği ile korunması gereken bir doğa harikası. Burasını turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın da etkinliğe Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli'den kuş gözlemcilerinin katıldığını söyledi.



Gölün bir kuş cenneti olduğunu ve kendisinin 180 kuş türünü tespit ettiğini dile getiren Yalçın, "Burası tektonik bir göl. En son coğrafyacıların yaptığı araştırmada yayla gölü, Türkiye'deki polen sayımı yapılan göllerden yüzde 28'lik oranla en yoğun zeytin poleni ölçülen göl olmuş. Yapılan yaş tespitinde 20 bin yıllık göl olduğu belgelenmiştir. Yani oldukça yaşlı bir göl ve biyolojik çeşitlilik olarak da oldukça zengin." dedi.



Gölün etrafının uluslararası kuşların göç yolu ve aynı zamanda uğrak yeri olduğunu kaydeden Yalçın, "Burası, Sibirya'dan Himalaya'ya ya da Nil Vadisi'nden Balkanlar'a göçen kuşların göç yolu. Gölün aynasını gören kuşlar, burada konaklıyor. Gölde yaz-kış konaklayan kuşlar da var. Mekeler, gri balıkçılar, karabataklar burada ürüyor ve dört mevsimi burada geçiriyor." ifadelerini kullandı.