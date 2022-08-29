Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

29.08.2022 10:48
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı, 2023 yılı proje ve hizmet hedeflerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Toplantıda her birim kendi faaliyetleriyle ilgili yapılacak çalışmaları anlattı.

İki mahallede yol çalışmaları tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Işıklar ve Oruçbey mahalleleri bağlantı yolunda başlatılan sathi kaplama yol yapım çalışmalarını tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri, uzunluğu 4 bin 600 metre, genişliği 6.5 metre olan yolda 29 bin 900 metre karelik sathi kaplama yol yapımı gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim öğretim yılı Hayat Boyu Öğrenme Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantı müdürlüğün konferans salonunda, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut başkanlığında gerçekleşti.

Gündemde yer alan konular görüşüldü, karara bağlandı.

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Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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