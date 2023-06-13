Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konseri için özür diledi

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'ya konser verdirdiği için eleştirilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum" dedi.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş kadınlara yönelik küfürlü mesajları destekleyen Melek Mosso, konser öncesinde açıklama yaptı. Mosso, son günlere hakkındaki tartışmalara değinip, gündemi yersizce meşgul ettiğinin farkında olduğunu belirterek, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ BELEDİYE BAŞKANINDAN

Şarkıcı Mosso'nun konserini düzenleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada eleştirildi. Başkan Yüksel, bugün sosyal medya üzerinden konuya ilişkin, "Değerli vatandaşlarım" başlığını taşıyan açıklama yaptı. "Kamuoyunda yer alan yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir açıklama yapma zaruriyetim doğmuştur" diyen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"YAPILANI YANLIŞ BULDUĞUMU BELİRTTİM"

"Öncelikle şunu belirtmeliyim ki; hiçbir zaman inandığım mukaddes değerlerime ve davama söz söyletmedim; söyletmeyeceğim. Festivalimizde sahne alan Melek Mosso ile ilgili olarak, şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, sanatçının yaptığı paylaşım ve açıklamaları asla tasvip etmedim. Etmem de. Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini; yapılacak konseri 'milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.

"İPTAL ETMENİN FARKLI POLEMİKLERE ZEMİN HAZIRLAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

Bu görüşmeden sonra; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda önemle üzerinde durduğu 'milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık. Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir.

"KIRDIĞIM HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Değerli hemşehrilerim; 2 milyondan fazla misafiri ağırladığımız şehrimizde, 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin, birlik, beraberlik ve huzur ikliminde en ufak bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması en büyük tesellimizdir. Saygılarımla"

İşte Yüksel'in o açıklaması: